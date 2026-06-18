Foto: Linn Marx

Achtung, Zeitänderung: Das Kabarett-Gastspiel von Anka Zink im Rantumer Kursaal beginnt am 25. Juni um 19.30 Uhr – eine halbe Stunde früher als ursprünglich geplant.

Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Rantum lacht!" gastiert eine der pointiertesten Stimmen des deutschsprachigen Kabaretts auf Sylt. Anka Zink präsentiert ihr Programm „K.O. Komplimente" – und stellt gleich zu Beginn die wichtigste Frage: Darf man heute noch sagen, was man denkt? Ja – es geht nur ums Wie. Zum Beispiel: „Gut, dass Sie da sind und nicht hier."

Zink nimmt eine Gesellschaft ins Visier, die aneinander vorbeiredet statt miteinander zu sprechen. Keine Menschen mehr in Behörden. KI in der Telefonleitung. Und ein Zeitgeist, dem Konfrontation ungemütlich ist. Die Kabarettistin teilt aus – charmant, treffsicher, mit Humor der schärfsten Sorte.

📅 Donnerstag, 25. Juni 2026

🕢 19.30 Uhr (geänderte Uhrzeit!)

📍 Rantumer Kursaal, Strandweg 7, Rantum, Sylt

🎟 23 € (VVK) / 25 € (Abendkasse) – Karten: www.insel-sylt.de