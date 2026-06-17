Craft Beer Gourmet Festival Sylt

Sechs Tage dreht sich im Herzen von Westerland alles um Geschmack und Handwerk: Das Craft Beer & Gourmet Festival verbindet die boomende Craft-Beer-Kultur mit der exzellenten Küche Sylts. Mehr als 40 Brauereien aus Deutschland und Skandinavien präsentieren handwerklich gebraute Spezialitäten.

Dazu gibt es Kochshows mit Sylter Köchen, Workshops zur Bierverkostung und Street-Food von der Nordseeküche bis zur Weltküche. Fischbrötchen treffen auf Fusion, frische Austern werden mit IPAs kombiniert, und regionale Produkte feiern ihren großen Auftritt.

Das Festival macht deutlich, warum Sylt als Genussdestination Maßstäbe setzt. Die Insel vereint Naturschönheit mit kulinarischer Spitzenklasse – und das Craft Beer & Gourmet Festival bringt diese Qualität auf die Straße. An mehreren Tagen ist der Eintritt frei.

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