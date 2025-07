Am Ortseingang von Hörnum auf Sylt betreibt Fabian Dehn gemeinsam mit seinen Brüdern den Supermarkt Edeka Dehn. Direkt nebenan gehört auch das Mare-Geschäft zur Familie. Nun hat die Familie ihr Angebot um einen sogenannten „Späti“ erweitert, der rund um die Uhr geöffnet ist und somit jederzeites Einkaufen ermöglicht.

Die Preise im Späti sind nur unwesentlich höher als im klassischen Supermarkt nebenan. Dabei steht nicht das große Geldverdienen im Vordergrund, sondern die zuverlässige Versorgung der Bewohner und Gäste. Ohne die Beteiligung von Edeka selbst hätte die Familie dieses innovative, aber auch kostspielige Projekt nicht umsetzen können.

Im Gegensatz zu den typischen Berliner Spätis, die sich meist auf das Nötigste beschränken, bietet der Hörnumer Späti eine Produktauswahl, die sich kaum hinter einem mittelgroßen Supermarkt verstecken muss. Dieses Modell könnte bald als Vorbild für weitere Standorte auf Sylt dienen und die Nahversorgung auf der Insel nachhaltig verbessern.