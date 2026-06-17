Musik, Kliffen und Meerblick – das ist KliffKlang, das neue Sommerkonzertformat in Wenningstedt. Jeden Freitagabend verwandelt sich der Bereich am Strandaufgang in eine Open-Air-Bühne: Im Rücken die Kliffen Sylts, vor den Augen die weite Nordsee.

Das Programm reicht von Acoustic-Pop über Singer-Songwriter bis zu Jazz und Folk – immer mit lokalem Bezug und oft mit Nachwuchskünstlern aus Schleswig-Holstein. Der Eintritt ist frei, Getränke und kleine Speisen von Wenningstedter Gastronomen halten das Publikum gut versorgt.

Wenningstedt gehört zu den beliebtesten Orten auf Sylt – ruhig, familiär, mit langem Sandstrand. KliffKlang gibt dem Ort eine neue Stimme für den Sommer 2026: jeden Freitag ab 18 Uhr, kein Ticket nötig, nur Lust auf gute Musik am Meer.