Petro Surf Festival Sylt

Der Sylter Westen gehört im Juni wieder den Surfern: Das Petro-Surf Festival 2026 lockt Wellenreiter aus ganz Europa an den langen Sandstrand. Wenn der Nordwestwind die Nordsee aufwühlt und mächtige Wellen rollen, beginnt das größte Surffestival der Insel.

Profi- und Amateurreiter treten in verschiedenen Kategorien an – von Longboard bis Shortboard. Das Festival-Gelände lädt auch Nicht-Surfer ein: Musik, Food-Trucks, Surfmarken und Workshops schaffen eine entspannte Strandatmosphäre bis in den späten Abend.

Sylt ist seit Jahrzehnten eine der besten Surfadressen Nordeuropas. Die langen Sandstrände, konstante Winde und unverbaute Natur machen die Insel zum Traum jedes Surfers. Das Petro-Surf Festival bringt diesen Geist auf den Punkt: raus auf die Wellen, Sonne im Gesicht, Salz in den Haaren.

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