Söl Klang Fusion Jazz Sylt

Mit dem Söl Klang Fusion wagt Sylt ein musikalisches Experiment: Jazz und Blues treffen auf die raue Natur der Insel. Das neue Festival klingt nach Weltoffenheit und Improvisation – und das Programm hält, was der Name verspricht.

Auf mehreren Bühnen in Westerland und Kampen spielen nationale und internationale Musiker: vom klassischen Bebop über Fusion-Jazz bis zum erdigen Delta-Blues. Open-Air-Konzerte am Strand, Abendgigs in Restaurants und Jamsessions in kleinen Bars schaffen ein vielfältiges Klangerlebnis.

Was das Festival besonders macht: die Verbindung zwischen Musik und Landschaft. Sylt mit seinem weiten Horizont, dem Wind und dem Licht bietet einen Rahmen, der die Musik noch stärker erfahrbar macht. Das Söl Klang Fusion ist mehr als ein Konzert – es ist ein Erlebnis für alle Sinne.

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