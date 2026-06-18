Die folgenden Informationen basieren auf Berichten von shz.de und wurden in eigenen Worten zusammengefasst.

Der Einsturz des Betonvordachs am Haus Atlantic in der Westerländer Fußgängerzone hat jetzt eine eindeutige Ursache: Ein Baufehler aus der Entstehungszeit des Gebäudes – nicht die späteren Feuchtigkeitsschäden – hat das Unglück am 1. Juni 2026 ausgelöst.

Der Abend des Einsturzes

Gegen 19 Uhr am 1. Juni 2026 brach das schwere Betonvordach des Haus Atlantic in der Dr.-Nicolas-Straße ab und krachte auf Gehweg und Ladenzeile. Fenster gingen zu Bruch, Ladenangestellte wurden erschreckt, mehrere Geschäfte vorrübergehend geschlossen. Personenschäden blieben aus – ein glücklicher Zufall inmitten der Hochsaison.

Das Gutachten: Zu wenig Stahl im Beton

Ein Sachverständiger hat die Ursache jetzt schriftlich festgestellt. Die Bewehrung – also der Stahlrahmen, der den Beton erst tragfähig macht – war von Anfang an nicht ausreichend dimensioniert worden. Hinzu kamen über die Jahrzehnte immer neue Dachschichten und ein Gefälleestrich, die das Gewicht stetig erhöhten. Irgendwann hielten die Stahlstäbe dem Druck nicht mehr stand.

Ulrich Meier-Trieps, Geschäftsführer der Kieler Immobilien & Verwaltungs GmbH, erklärt: „Die mangelnde Bewehrung war niemandem bekannt.“

Kein Zusammenhang mit Feuchtigkeit

Separat besteht ein Feuchtigkeitsschaden, der nach einer Fassadensanierung 2023 entstanden ist. Dieser soll noch 2026 behoben werden – hat jedoch laut Gutachter nichts mit dem Einsturz zu tun.

Schnelle Reaktion der Hausverwaltung

Noch in der Einsturznacht fuhren zwei Geschäftsführer von Kiel nach Sylt, informierten die Eigentümer per E-Mail und koordinierten mit der Polizei eine Bewachung der betroffenen Geschäfte. Um 22:30 Uhr trafen sie in Westerland ein.

Ausblick

Das Gebäude ist statisch sicher. Der Rest des Vordachs wird kontrolliert abgebrochen. Über einen Neubau oder den Verzicht auf ein Vordach entscheidet die Eigentümergemeinschaft demnachst.