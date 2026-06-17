Wattwanderung Sylt UNESCO Weltnaturerbe

Barfuß durch das Wattenmeer – das ist eines der ursprünglichsten Erlebnisse auf Sylt. Täglich führen erfahrene Wattführer Gruppen in das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer: ein faszinierendes Ökosystem aus Schlick, Priele und unzähligen Lebewesen, das sich bei Ebbe in eine andere Welt verwandelt.

Wattwanderungen auf Sylt sind für alle Altersgruppen geeignet – Familien erleben unvergessliche Naturmomente, während Erwachsene das ruhige Gleiten durch das Watt als echte Entschleunigung erleben. Wattführer erklären, wie Muscheln, Krebse und Vögel in diesem empfindlichen System zusammenleben.

Die Touren starten täglich bei Niedrigwasser von verschiedenen Punkten auf Sylt. Festes Schuhwerk ist nicht nötig – barfuß fühlt man das Watt am intensivsten. Eine Wattwanderung gehört zu den Erlebnissen, die man so schnell nicht vergisst. Buchung über die Touristikzentrale Sylt.

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