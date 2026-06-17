Die Fußball-WM 2026 kommt – und auf Sylt wird mitgefiebert. An drei Standorten zeigen große Leinwände die spannendsten Spiele. Public Viewing auf der Insel bedeutet: Torjubel mit Meeresrauschen und Bratwurst mit Nordseewind.

In Westerland, Wenningstedt und Hörnum entstehen temporäre Fan-Zonen mit Großleinwänden und einem breiten Gastronomie-Angebot. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sorgen für besondere Stimmung – gemeinsam mit Urlaubern aus ganz Europa entsteht ein buntes Fußballfest.

Das WM-Public-Viewing auf Sylt verbindet zwei Welten: den entspannten Inselurlaub und die aufgeheizte Fußballbegeisterung. Wer tagsüber den Strand genießt und abends gemeinsam jubelt, erlebt die Weltmeisterschaft auf eine Art, die zu Hause nicht möglich ist.