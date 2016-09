Sylt TV - aktuellste News, Wetter auf Sylt, Webcams & Events

Ihre Insel Sylt 2016 - Informationen, Videos & Live Bilder

Anzeigen Das DRK Sylt, mehrere Inselfeuerwehren und die Polizei übten verschiedene Szenarien Donnerstagabend gab es auf Sylt eine vorher nicht angekündigte Großübung in Brade...

Anzeigen Traumhafte Impressionen vom aktuellen Wetter auf der Insel Ganz Deutschland freut sich über das momentane Wetter. Sonnenschein von morgens bis abends und Temperaturen um die 30 Grad...

Anzeigen Sylt (ots) - Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg ermittelt auf Sylt wegen des Verdachts des Totschlags zum Nachteil eines vier Monate alten Säu...

Anzeigen Sylt (ots) - Montagnachmittag (12.09.2016), gegen 15.40 Uhr, kam es zu einem tödlichen Badeunfall am Strand von Westerland. Trotz Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfer...

Fahrzeuge mit Elektro-Hilfsmotor bieten Eindrücke der Insel jenseits des Trubels Fahrradwege auf Sylt Auch wenn Sylt nicht autofrei ist, so kommen Sie als Radfahrer bei Ihrem In...

Anzeigen Unsere Sylt Themen der Woche: 1. Per Hubschrauber wurden zwischen Keitum und Morsum neue Signalmasten der Bahn gesetzt.2. An immer mehr Plätzen auf Sylt gibt es inzwischen frei zug&...

Die Fahrt mit dem Rettungswagen über den Hindenburgdamm konnte das kleine Mädchen nicht bis zum Ende abwarten Anzeigen Es ist ein freudiges Ereignis und doch auch eine traurige Geschich...

Anzeigen Die Chris Genteman Group und DJ Jörg Volquardsen sorgte für gute Musik und eine volle Tanzfläche Nachdem die Sylter Unternehmer in den vergangenen 3 Jahren erfolgreic...

Anzeigen Der wurde den Insulanern bei einem Fest vorgestellt 130 neue Wohnungen für Sylter entstanden dort, wo früher Sport getrieben wurde, am Bastianplatz. Am Samstag konnten sich bei...

Anzeigen Der Ausweichplatz für das Fest, bekam von den Besuchern sehr gute Noten Der Tinnumer Dorfverein feierte zusammen mit der Partnergemeinde Bodenmais aus Bayern sein die...

Anzeigen In Keitum und Morsum werden heute die neuen Signalmasten für die Bahnhofserweiterung aufgestellt, per Hubschrauber. Die Höhe ist rund 4 bis 5 Metern und das Gewicht: zwischen 70...

Anzeigen Seit über 30 Jahren gibt es auf Sylt nun den Eve's Nachtclub. Viele Jahre davon wurde der Club in der Norderstraße im Randgebiet von Westerland betrieben. In der vergangen...

Anzeigen Sylt, beziehungsweise seine Bewohner und Besucher leiden zurzeit unter einer Mückenplage. Wer gerade hier ist oder in den nächsten Tagen kommt, sollte sich am besten mit Mü...

Anzeigen Ab März nächsten Jahres wird die Insel donnerstags, freitags und sonntags angeflogen Die Flugpläne für den Sommer 2017 werden zurzeit von den Fluggesellschaften ...

Auf dem Schiff und im Schloss herrschte eine fröhliche Stimmung Anzeigen Der alljährliche Seniorenausflug der Gemeinde Wenningstedt-Braderup ist gute Tradition – und erfreut sich ...

Sylt ist Ihre Leidenschaft? Dann sind Sie hier richtig

Außer den News, finden Sie auch weitere Informationen bei uns. Neben dem Wetter und vielen Tipps gegen Langeweile in unserem Veranstaltungskalender, sind die über 30 Live Webcam ein ganz besonderes Highlight. Wer schon immer eine Frage zur Insel beantwortet haben wollte, klickt den Menüpunkt F&A Sylt.

Das Wetter auf Sylt gibt es bei uns in Echtzeit, alle 5 Sekunden werden die Wetterwerte aktualisiert, auch bei Sturm und Orkan , dazu die Vorhersage für die nächsten Tage. Des weiteren finden Sie bei uns, 33 Webcams von der Insel, einen Kalender mit den Veranstaltungen auf Sylt, damit in Ihrem Urlaub keine Langeweile aufkommt.

Es gibt zu allen Orten auf der Insel wichtige Informationen, damit sie Ihren Urlaub von Anfang an genießen können. Westerland auf Sylt, der Hauptort ist auch bei uns natürlich auch sehr starkt vertreten, was aber nicht heißt, das es nicht auch zu Wenningstedt, Kampen , Keitum, Hörnum, List, Rantum, Morsum, Archsum und Munkmarsch. Jeder Ort hat natürlich seine Eigenheiten und Vorzüge beziehungsweise auch Nachteile. Wenn Sie die Orte auch mal ausserhalb Ihres Urlaubs besuchen möchten, können Sie dies mit einer von über 30 Sylt Webcam tun.

Wir verraten Ihnen wo man am besten Shoppen kann oder wo Frau schöne Schuhe bekommt. Wann die Sylter Welle geöffnet hat und was das Vergnügen mit Kindern in der SylterWelle kostet. Aber auch, was gerade am Sylt-Shuttle los ist und ob Wartezeiten eingerechnet werden müssen. Sie möchten gerne die offizielle Internetseite der Insel besuchen? Die finden Sie bei der Sylt Marketing GmbH. Infos zur Inselverwaltung, sowie das Ordnungsamt, Bauamt, Sozialzentrum und weitere finden Sie im Internet unter der Gemeinde Sylt

Hier ein kleiner Überblick über die Insel für die Besucher, die Sylt vielleicht noch nicht so gut kennen.

Weitläufige Sandstrände, gemütliche Strandkörbe und das Meer mit seinem Wechsel aus Ebbe und Flut locken jedes Jahr tausende Naturbegeisterte, Badeurlauber und Wassersportler auf die beliebte nordfriesische Insel. Gemeinden und Orte mit viel Flair, einige mit Luxusnote ausgestattet, bereichern jeden Aufenthalt an diesem beliebten Reiseziel in der Nordsee .

Westerland, Inselhauptstadt mit prominenter Anbindung

Die Menschen in Westerland sind so facettenreich wie die Stadt selbst. Hier trifft die High Society auf Feriengäste, die sich gerne mal unter Promis aus dem Fernsehen mischen. Auch der Erholungssuchende, der bereit ist, für dieses Spektakel einmal im Jahr tief in die Tasche zu greifen, verbringt hier gerne seinen Jahresurlaub. Direkt am tosenden Meer gelegen, versprüht die Stadt maritimes Flair, was sich auch kulinarisch in den unzähligen Fischrestaurants widerspiegelt, deren frische Fischgerichte zum örtlichen Genuss gehören. An der weltbekannten Einkaufsmeile Friedrichstraße kommt niemand vorbei. Exklusive Läden und selbst Souvenirgeschäfte erfüllen hohe Qualitätsansprüche. Romantische und gemütliche Cafés an jeder Ecke laden zum Verweilen ein. Das pulsierende Nachtleben von Westerland, ist zwar nicht so ausschweifend wie auf Mallorca, kann sich aber auch sehen lassen. Es beginnt mit kulinarischen Genüssen aus Händen von Spitzenköchen. Neben frischen und leichten Fischgerichten wird hier jeder Wunsch von kleinen und großen Gourmets erfüllt. Wer es zwischendurch einfach mag, findet auch die Currywurst-Bude. Auch diejenigen Besucher Westerlands, die dem nächtlichen Lifestyle nicht viel abgewinnen können, sollten sich wenigstens einmal in eine Promidisko begeben und diesen Besuch als Sehenswürdigkeit betrachten. Eine Attraktion in Westerland mit Kultstatus ist das jährliche Weihnachtsschwimmen. Mutige Schwimmer stürzen sich im Winter in die eiskalten Fluten vor der Stadt und hunderte Schaulustige sehen zu. Westerland ist eine kunterbunte Häuserlandschaft, bestehend aus Hochhäusern, die sich zwischen kleine Wohnhäuser mit Flair mischen und der Stadt ein außergewöhnliches Bild verleihen. Auch kann man hier Silvester auf Sylt, bei einer kostenlosen Open-Air Feier, besonders gut begehen. Stöbern sie doch mal durch die Videos von unserem Sylt TV-Sender, da finden sie Berichte über alle großen Events.

Gemeinden und Orte auf Sylt auch 2015 mit hohem Erholungswert

Beschaulicher als in Westerland geht es in den Orten Rantum und Hörnum im Süden zu. Lange erholsame Strandspaziergänge in den Dünen und das Meeresrauschen stehen hier im Vordergrund. Kleine Cafés und gemütliche Sylt Hotels mit viel Persönlichkeit haben viele Stammgäste. Das nördliche Pendant ist das Seebad List, scherzhaft auch Zipfelgemeinde genannt. Die Stadt ist der nördlichste Zipfel Deutschlands und macht sie somit interessant für Dauergäste und Tagesausflügler. List ist auch Lieblingsort der Naturfreunde und von bezaubernden Heidelandschaften, Wiesen und Dünen umgeben, die zu langen Wanderungen einladen. Für einen Abstecher nach Dänemark sorgt im beschaulichen Hafen die Syltfähre nach Rømø. Auch Kreuzfahrtschiffe machen hier Halt. Am Abend, wenn kleine Fischerboote und Yachten im Hafen dümpeln, ergibt sich ein malerisches Bild. List ist ein heimeliger Ort mit Kurcharakter und hohem Wohlfühlfaktor.

Familienbad Wenningstedt

Die idyllische Stadt Wenningstedt gilt als familienfreundlich und bietet erschwingliche Ferienunterkünfte mit und ohne Fernsehen. Wenningstedt präsentiert sich als äußerst kinderfreundlich und zeichnet sich aus durch Bodenständigkeit. Luxus spielt hier keine Rolle. Viele Freizeitangebote für die jügsten Sylturlauber sprechen für einen Familienurlaub in Wenningstedt. Die Strandstraße von Wenningstedt wurde mit viel Liebe gestaltet. Malerische Häuser, schnuckelige Restaurants und Cafés sowie kleine Lädchen säumen den Weg. Der lange weitläufige Sandstrand ist Lebensmittelpunkt und Treffpunkt im Sommer. Wer zwischendurch den Trubel von Westerland sucht, den trennen in Wenningstedt nur drei Kilometer von der Inselhauptstadt. Auch der Nobelort Kampen befindet sich nur einen Katzensprung entfernt.

Kampen, ein Ort wie aus dem Bilderbuch

Kampen liegt am Meer und zieht sich hinauf bis zur höchsten Inseldüne. Der gesamte Ort besteht aus behaglichen Reetdach-Häusern, deren Anblick auf jeden Besucher ein großes Wohlbehagen ausübt. Erst auf den zweiten Blick ist zu erkennen, dass eine wohlhabende Klientel diesen schönen Ort für sich entdeckt hat. Designerboutiquen, Juweliere und Nobelrestaurants sind gut besucht. So mancher Promi hat in Kampen längst seinen Zweitwohnsitz gefunden. Kampen eignet sich auch wegen seiner wunderbaren Umgebung aus Dünen und Heidelandschaft für einen Tagesausflug.

Keitum, ehemalige Inselhauptstadt mit Tradition

Über ein Jahrhundert ist es her, da durfte Keitum sich noch Hauptstadt nennen. Natürliche Gärten, enge verwinkelte Straßen und Gassen machen Keitum zu einem idyllischen Ort. Keitum ist auch das Domizil für Reitsportler. Ein Reitstall mitten im Dorf, dessen Weide auch als Polofeld genutzt wird, verspricht unvergessliche Reiterferien. Traditionelle Heimatfeste, wie die Biike auf Sylt und Trachten gehören hier noch zum Stadtbild. Charmante Unterkünfte in Keitum erwarten jeden Gast als wäre er ein Freund. In Keitum und in den anderen Ost-Dörfern wird noch besonders die Tradition gepflegt, dass sieht man besonders gut an dem höchsten Feiertag der Friesen, der Biike.

